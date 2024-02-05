حملة لمنع سير «التروسيكل» في مدينة الشيخ زايد.. وغرامات فورية على المخالفين

أصدر المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، قرارا بالتحفظ على المركبات «تروسيكل»، وتطبيق عقوبة الغرامة الفورية لكل مركبة مخالفة يجرى ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون واللوائح، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

ووجه بمواصلة رصد وإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية بالمدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء العشوائي.

رصد وإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية

وأوضح أنه تمت الإزالة الفورية لمخالفة بناء بالقطعة رقم 100 بالحي الثامن المجاورة الثالثة، لبناء زيادة في غرف السطح، والقطعة رقم 82 بالحي 16 مجاورة 2 لزيادة في غرف السطح.

وأشار إلى أنه جار تركيب لافتات تحذيرية بعدد من المداخل والطرق الرئيسية للمدينة، لمنع سير المركبات الثلاثية، وذلك في إطار القضاء على الظواهر العشوائية، ولإحكام السيطرة على المداخل الرئيسية للمدينة.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن إزالة العديد من الإشغالات والتحفظ على عددٍ من الأدوات، وإيداعها بمخازن المضبوطات لحين إتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، لافتا إلى أن جهاز المدينة لن يسمح بتلك المخالفات، ويجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.

وشدد على ضرورة المتابعة بشكل دوري لمنع سير المركبات المذكورة، واستمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات بالمدينة حتى الإنتهاء من آخر مخالفة، وذلك في إطار النهوض بالمدينة لتكون على رأس المدن الجديدة.