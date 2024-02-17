ظاهرة جوية تضرب البلاد الفترة المقبلة.. 5 نصائح مهمة عند الخروج من المنزل

تشهد الفترة المقبلة تقلبات جوية عديدة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، وظاهرة الأجواء الربيعية المبكرة، التي ستضرب البلاد بين 10 لـ12 يومًا، لذا فإن هناك نصائح طبية لمرضى الحساسية، خاصة عند الخروج من المنزل، حتى لا يصابون بنزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات المعدية.

وقال جمال سيد، خبير الطقس والأجوال الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا، في الأحوال الجوية لمدة بين 10 لـ12 يومًا، سنلاحظ خلالها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بسبب ما يسمى بظاهرة أجواء ربيعية مبكرة.

نصائح طبية لمرضى حساسية الصدر

من جانبه، وجه الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن»، نصائح عديدة لمرضى حساسية الصدر، محذرًا من تخفيف الملابس، خلال الفترة المقبلة، بسبب الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة.

وقال إنه يجب على مرضى حساسية الصدر ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لأنهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الشتوية، وعدم التساهل عند التعرض للأجواء الحارة.

ومن أهم النصائح التي يجب على مرضى الحساسية اتباعها خلال الفترة المقبلة، ارتداء الكمامة خاصة مع التقلبات الجوية، وعدم الاستقرار في الطقس، مشددًا على ضرورة اتباع هذا الأمر في أماكن التجمعات، التي تصبح وسطًا مناسبًا، لانتشار الأمراض والفيروسات المعدية، وعدم التساهل.

ونصح «بدران» مرضى حساسية الصدر، بضرورة غسل اليدين بشكل مستمر، لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية، التي تنتقل من شخص لآخر، عن طريق المصافحة.

تناول الأطعمة المغذية

يجب على مرضى الحساسية تناول الأطعمة، التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، خاصة الخضراوات الورقية والفواكه ومنها البرتقال، الغني بفيتامين سي، ويساعد في مقاومة نزلات البرد والانفلونزا.

ضرورة تناول الأسماك لاحتوائها على أوميجا 3

كما نصح بضرورة تناول الأسماك لاحتوائها على أوميجا 3، لذا فهي مناسبة لمرضى الحساسية، لتقوية مناعة أجسادهم، ومقاومة نزلات البرد والانفلونزا.