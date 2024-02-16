تحذير لـ9 فئات من خطر التقلبات.. ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال أيام

تعد التقلبات الجوية سببًا في الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات المعدية، بسبب تخفيف الملابس، عند الشعور بارتفاع درجات الحرارة، لذا ينصح خبراء الأرصاد الجوية، باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، خاصة وأن هناك استقرارًا في الأحوال الجوية لمدة 10 أيّام، ثمّ يعاود الانخفاض من جديد.

يشهد شهر «أمشير» استقرارًا في الأحوال الجوية، خلال الفترة المقبلة، ابتداءً من الغد، وسيكون هناك سقوط أمطار على المناطق الساحلية، وشمال الدلتا أيضًا، بحسب حديث جمال سيد، خبير الطقس والأجوال الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

استقرار الطقس لمدة 10 لـ12 يومًا

يقول «سيد» إنّ هناك استقرارًا في الطقس لمدة 10 لـ12 يومًا، إذ نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بشكل تدريجي، بالإضافة إلى ظاهرة جوية، تسمى أجواء ربيعية مبكرة: «إحنا بنطمن الناس إن الأيام اللي جاية هتبقى كويسة، ولو في تحذيرات هتبقى شبورة أو ضباب، يعني حاجات بسيطة مفيش خوف منها».

تحذير من تخفيف الملابس خلال فصل الشتاء

من ناحيته، حذر الدكتور مجدي بدران المواطنين، من تخفيف الملابس خلال فصل الشتاء، لتجنب الإصابة بالبرد والإنفلونزا والفيروسات المعدية.

تحذير لـ9 فئات عند الخروج

وحدد «بدران» 9 فئات جيب عليهم عدم الانخداع في درجات الحرارة، واستمرار ارتداء الملابس الثقيلة في هذه الأثناء، وهم:

- الأطفال والرضع:

يعد الأطفال والرضع وحديثي الولادة، الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، حتى إذا شهدت الأحوال الجوية ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، فإن هناك برودة شديدة في الصباح الباكر أو الليل المتأخر، قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض والفيروسات المعدية، عند تغيير الجو.

- الحوامل:

يجب على المرأة الحامل ارتداء الملابس الثقيلة، خلال فصل الشتاء، بسبب ضعف مناعتها.

- أصحاب الأمراض المزمنة:

عليهم ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة المقبلة.

- مرضى السكر:

من الفئات المعرضة للإصابة بالفيروسات المعدية.

- مرضى الجهاز التنفسي:

ونصح «بدران» مرضى الجهاز التنفسي بصفة خاصة، لأن الأمر قد يتطور معهم، ويؤدي إلى زيادة حدة الأمراض التنفسية.

- مرضى نقص المناعة

- كبار السن:

امتلاكهم مناعة ضعيفة، قد يصابون بنزلات البرد، بمجرد خروجهم في الهواء.

-المدخنون.

- مرضى ‏قصور الغدة الدرقية.