حصول طالب بـ«الجلالة الأهلية» على شهادة دولية في مجال العمارة الخضراء

حصل مصطفى وائل، الطالب بالفرقة الثانية في كلية العمارة بجامعة الجلالة الأهلية، على شهادة دولية مختصة بالمباني الخضراء «LEED GA»، في سابقة هي الأولى من نوعها، كأصغر طالب يحصل على هذه الشهادة في مصر والشرق الأوسط، بل وعلى مستوى العالم.

معايير المباني الخضراء وتصميم المباني

ووفقا لبيان صادر عن الجامعة، تعد شهادة «LEED Green Associate» المقدمة من مجلس المباني الخضراء الأمريكي «USGBC»، هي الأولى من مستويين للاعتماد الاحترافي للأبنية الخضراء، حيث أن الحاصلين على هذه الشهادة يكونوا ملمين بممارسات ومعايير المباني الخضراء المتعلقة بتصميم المباني وتشييدها واستخدامها وصيانتها.

جدير بالذكر، أن المشروعات الحاصلة علي هذه الشهادة تساهم في الحفاظ على الطاقة والمياه، وتُستخدم مواد صديقة للبيئة مما يجعلها مستدامة وخضراء.