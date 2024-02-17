«بيطري قنا» يحرر 9 محاضر تموينية في حملات على محال الجزارة والأسواق

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن مديرية الطب البيطري، واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك، وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء، للضرب بيد من حديد على المخالفين وضبط اللحوم ومنتجاتها التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تحرير 9 محاضر في حملات تموينية

وبحسب البيان الصحفي، أضاف عبد الباقي، أنّ الحملة نجحت في تحرير 9 محاضر بمراكز قنا ونقادة ودشنا، بإجمالي وزن 64 كجم لحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وإحالة المخالفين الى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.

ضبط لحوم فاسدة في حملات بقنا

من جهته، أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، أنّ المديرية مستمرة في حملاتها على الأسواق ومحال بيع اللحوم، لضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن، مؤكدا أنّ تلك الحملات مستمرة على مدار الأسبوع.