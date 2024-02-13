«بيطري قنا» يحرر 3 محاضر بيع لحوم فاسدة بالأسواق

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن مديرية الطب البيطري واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والاسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء ، للضرب بيد من حديد على المخالفين وضبط اللحوم ومنتجاتها التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

محافظة قنا

وأضاف عبد الباقي أن الحملة نجحت في تحرير 3 محاضر بمركز قنا، بإجمالي وزن 50,5 كجم ما بين مصنعات لحوم و دواجن وكبدة مجمده منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي و لحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين الى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.

الطب البيطري بقنا

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى أن المديرية مستمرة فى حملاتها على الأسواق ومحال بيع اللحوم لضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن القنائى سواء صحيا أو ماديا .