أطعمة تساعد على تعزيز مستوى الحديد في الدم.. ضيفها لنظامك الغذائي

الهيموجلوبين هو المسؤول عن نقل الأكسجين إلى كل أنحاء الجسم، ويؤدي وظائف عديدة داخل الجسم، وتزداد فائدته في مرحلة الطفولة، مع النمو السليم، وفي فترة الحمل، وفي بعض الأحيان يصاب البعض بنقص في الحديد، وفي هذه الحالة يستلزم عليه أخذ العلاج لتعويض هذا النقص مثل أخذ المكملات الغذائية، لذا نستعرض مجموعة أطعمة تساعد على تعزيز مستوى الهيموجلوبين في الدم.

أعراض نقص الهيموجلوبين في الدم

يقول استشاري التغذية شادي عبدالعال خلال حديثه لـ«الوطن»، إنه يوجد بعض الأطعمة المغذية التي تساعد على تعويض نقص الحديد في الدم، إذ يشعر الشخص بالتعب والإرهاق، وفي بعض الأحيان صعوبة في التنفس، والصداع على فترات متقطعة، وبرودة في اليدين والقدمين، لذا يجب عليهم اتباع نظام غذائي يتضمن الأطعمة التالية:

- البنجر من أفضل الأطعمة التي تساعد على تعزيز مستوى الهيموجلوبين في الدم، لإحتوائه على نسبة عالية من الحديد والألياف والبوتاسيوم.

- الحديد من أهم العناصر التي تعزز إنتاج الهيموجلوبين، لذا يجب تناول اللحوم الحمراء، لأنها مصدر جيد للحديد، لا سيما اللحم المفروم بنسبة دهون قليلة.

الكبدة بها نسبة عالية من الحديد

- الكبدة تحتوى على أعلى نسبة من الحديد، وفيتامين B12، وفيتامين C، وحمض الفوليك.

- البقوليات ضمن الوجبات بشكل جيد مثل الفاصوليا والحمص وفول الصويا، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الحديد.

- تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين C، لتعزيز مستوى الهيموجلوبين، مثل: البرتقال والجوافة والتفاح والليمون والفواكه المجففة، والخضراوات الورقية، مثل الجرجير والقرنبيط والسبانخ والبطاطس، لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد.