«الصحة»: صرف مكافأة شهر للعاملين في مستشفى الأطفال ببنها

وجه وزير الصحة بصرف شهر مكافأة لكل العاملين بمستشفى الأطفال التخصصي في بنها بمحافظة القليوبية، لانتظامهم في العمل وتقديم خدمات طبية ذات جودة للمرضى المترددين.

استقبال 5 آلاف حالة في قسم الطوارئ

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام المستشفى ومن بينها حضانات الأطفال المبتسرين والعيادات والتي تتضمن «الأطفال، الجلدية، الجراحة»، حيث تابع معدلات الترددات ومعدل إجراء العمليات الجراحية، حيث بلغت معدلات تردد قسم الاستقبال والطوارئ 5000 حالة شهريا، و6000 حالة بالعيادات، فضلا عن 500 عملية شهريا.

وتابع «عبدالغفار»، أن الوزير تفقد أقسام الرعايات المتوسطة والمركزة، فضلاً عن تفقد القسم الداخلي بالمستشفى والذي يضم 63 سريراً، حيث راجع الوزير معدلات الإشغال، والتي بلغت 95% بالرعايات والحضانات، و75% للقسم الداخلي، لافتاً إلى توجيه الوزير برفع كفاءة القسم الداخلي بالكامل.

انتظام العاملين في المستشفى

وأشار إلى أن الوزير راجع كشوف العاملين بالمستشفى من الأطباء وفرق التمريض والفنيين، حيث أثنى على انتظامهم بالعمل، فضلاً عن إشادته بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين المترددين على المستشفى.