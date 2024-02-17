مشروبات قد تسبب السرطان.. إليك بدائل تعزّز صحتنا وتحافظ على سلامة أجسامنا

في خضمّ عالم يزخر بالعديد من الخيارات الغذائية، لا ينتبه الكثيرون إلى مخاطر بعض المشروبات التي قد تبدو بريئة، بينما تُخفي في طياتها مخاطر جمة على صحّتنا.

فبينما تُشكل العصائر الطبيعية وعاءً غنيًّا بالفيتامينات والمعادن، تُهدّد بعض المشروبات الأخرى صحتنا بِأَخطر الأمراض، كالإصابة بالسرطان.

في هذا التقرير، نستكشف معًا مخاطر بعض المشروبات الضارة، ونُسلط الضوء على البدائل الصحية التي تُعزّز صحتنا وتُحافظ على سلامة أجسامنا.

يُقدم لنا هذا التقرير معلومات قيّمة من الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتريا والمناعة في مستشفى جامعة القاهرة، والتي تُحذّر خلال حديثها مع «الوطن» من مخاطر بعض المشروبات وتُحدّد البدائل المناسبة.

فما هي هذه المشروبات الضارة؟ وما هي البدائل التي تُساعدنا على الحفاظ على صحتنا؟

أكّدت استشاري التغذية، أنّ جميع المشروبات السكرية، التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر، مثل المياه الغازية، تؤدي إلى التهابات، ومع مرور الوقت تصل تلك الالتهابات إلى حد الإصابة بمرض السرطان، ولكن ذلك يحدث بطريقة تراكمية.

المعلبات والألوان الصناعية

كما أن المعلبات التي تحتوي على مواد حافظة، أو الأطعمة التي توجد بها ألوان صناعية، قد تؤدي أيضًا مع الوقت إلى الإصابة بالأمراض السرطانية، لذلك تحذر استشاري طبيبة التغذية منها، كما تنصح ببعض البدائل لتلك المشروبات، مثل اليانسون والكركديه والتمر الهندي.

بدائل المشروبات الضارة

وقالت: «اليانسون والكركديه والتمر الهندي، كلها حاجات ممكن نعملها في البيت، وهي بدايل كويسة للمشروبات التانية، والمشروبات اللي ممكن تجيب سرطان هي الحاجات اللي بتحتوي على سكريات كتير».

الإفراط في احتساء القهوة

ذكر موقع نيويورك تايمز، بعض الأشياء التي تسبب السرطانات، مثل مشروبات الطاقة التي تحتوي على كمية كبيرة من الكافيين والسكر، وقد تسبب مشاكل صحية كبيرة، كما أنّ الكحلويات من العوامل المسببة للسرطان بشكل كبير، وتزداد الخطورة مع زيادة الكميات، والشيء المفاجئ الذي ذكره الموقع، أن الإفراط في تناول القهوة يسبب السرطان، وذلك يرجع إلى احتوائها على مادة الأكريلاميد، وهي تعد مادة مسرطنة توجد في الأطعمة المصطنعة.