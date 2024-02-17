سعر الريال مقابل الجنيه المصري اليوم خلال منتصف التعاملات

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 17-2-2024، نحو 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء، خلال منتصف التعاملات، بحسب المنصات الرسمية التابعة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

تنشر «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم السبت 17-2-2024، حسب ما أعلنته البنوك المصرية، في منتصف التعاملات عبر مواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزيّ المصريّ، 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء خلال منتصف التعاملات.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء، خلال منتصف التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.