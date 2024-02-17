رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«CBC» تروج لمسلسل «محارب» لحسن الرداد قبل عرضه في رمضان

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:43 م | السبت 17 فبراير 2024
حسن الرداد

حسن الرداد

طرحت الصفحة الرسمية لقناة «CBC»، البوستر الرسمي لمسلسل «محارب»، للفنان حسن الرداد، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني القادم 2024، على إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل محارب

مسلسل «محارب» تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي يحكي قصة عزيز، شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، عزيز كان طالبا متفوقا يحلم بأن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل ميكانيكيا وسائقا في أوقات فراغه.

وتستكمل الأحداث بتغير حياة عزيز عندما يموت والده ويضطر إلى ترك الدراسة لإعالة أسرته، ووالدته تكشف له سرا كبير أن والده كان له ورثا ضخما في الصعيد، لكنه كان مطاردا بسبب ثأر قديم.

ويرث عزيز الثأر والخطر من والده دون أن يعرض شيئا عنه، وبالتالي يضطر إلى إخفاء هويته وحماية أسرته من أعدائه في الصعيد، الثأر كان بسبب عمه الذي كان المسؤول عنه، وجعل والده مطلوبا للقتل، هل سينجح عزيز في الوصول للورث أم انه سيكون مهددا بالثأر؟.

أبطال مسلسل محارب

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود  ياسين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.

اقرأ المزيد:

«مصر تستطيع» يهدي كرة قدم وتيشيرت الزمالك لطفل فلسطيني محارب للسرطان

والدة الطفل فراس محارب سرطان فلسطيني: قال لي مش خايف من الموت بس ندفن سوا

والدة محارب سرطان فلسطيني لـ«مصر تستطيع»: عشنا ليلة صعبة جدا في غزة

«رضا» محارب من نوع خاص.. مولود بلا أطراف وبطل «بومزا» ومحترف سباحة وجرافيك

«المصري» يكرم محارب السرطان آدم حسن بالتقاط الصور التذكارية قبيل مباراة الرباط

أحمد زاهر ينشر الصورة الأولى من مسلسل «محارب»
بقلم أحمد عبد الرحمن