«CBC» تروج لمسلسل «محارب» لحسن الرداد قبل عرضه في رمضان

طرحت الصفحة الرسمية لقناة «CBC»، البوستر الرسمي لمسلسل «محارب»، للفنان حسن الرداد، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني القادم 2024، على إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل محارب

مسلسل «محارب» تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي يحكي قصة عزيز، شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، عزيز كان طالبا متفوقا يحلم بأن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل ميكانيكيا وسائقا في أوقات فراغه.

وتستكمل الأحداث بتغير حياة عزيز عندما يموت والده ويضطر إلى ترك الدراسة لإعالة أسرته، ووالدته تكشف له سرا كبير أن والده كان له ورثا ضخما في الصعيد، لكنه كان مطاردا بسبب ثأر قديم.

ويرث عزيز الثأر والخطر من والده دون أن يعرض شيئا عنه، وبالتالي يضطر إلى إخفاء هويته وحماية أسرته من أعدائه في الصعيد، الثأر كان بسبب عمه الذي كان المسؤول عنه، وجعل والده مطلوبا للقتل، هل سينجح عزيز في الوصول للورث أم انه سيكون مهددا بالثأر؟.

أبطال مسلسل محارب

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.