والدة الطفل فراس محارب سرطان فلسطيني: قال لي مش خايف من الموت بس ندفن سوا

قالت والدة الطفل فراس مراد، محارب السرطان الفلسطيني، الذي يتلقى علاجه في مصر، إنها اعتادت على القصف، وسماع دوي الانفجارات، لا يعنيها سوى أبنائها: «ابني فراس بيقولي لو قصفونا بنموت سوى، مش خايف من الموت، بس عندي شرط واحد، يدفنونا مع بعض».

وأضافت في حوارها مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، على «قناة «dmc»: «كنا الأول نسمع صوت القصف نخاف، لكن دلوقتي اتعودنا، أمي جات عندي يوم، قالتلي عايشين إزاي قولتلها اتعودنا».

والدة «فراس»: «لما بيخاف بقعد أغني له»

وتابعت أنه ذات يوم، كان صوت الدبابات قويا جدًا، الأمر الذي أخاف ابنها «فراس»: «قعدت أغنيله لحد لما نام، قالي هيجوا الجنوب، بعد ما يخلصوا على غزة».

ولفتت إلى أن طفلها «فراس» يحب الحياة، ويحلم بحضور كأس العالم في أمريكا: «دايمًا يقولي لما أكبر، نفسي أشتريلك آيفون 15 و5 أنواع سيارات، وأكتر أكلة بيحبها المسخن».

الإعلامي أحمد فايق يهدي الطفل كورة وتيشرت نادي الزمالك

أهدى الإعلامي أحمد فايق الطفل «فراس»، كورة وتيشرت الزمالك، قائلًا له: «هنخلي زيزو يمضي على التيشرت، وبسؤاله اي اللي بيوجعك أكتر ألم الاحتلال ولا ألم المرض، أجاب الطفل ألم الاحتلال».