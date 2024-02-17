فوائد البطاطا المدهشة.. 8 تأثيرات غير متوقعة تحدث في جسمك عند تناولها

البطاطا تُعتبر من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، خاصة في فصل الشتاء، نظرا لمذاقها الحو، وبجانب ذلك فهي تتمتع بالعديد من الفوائد، حيث تعمل على تدفئة الجسم وأيضا تعزز من الجهاز المناعي وغيرها من الفوائد ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير 7 تأثيرات غير متوقعة تحدث في جسمك عند تناولها.

تمد البطاطا الجسم بالفوائد العديدة عند تناولها خاصة المشوية، فهي تٌعد هي مصدر جيد للكربوهيدرات، كما أنها غنية بالألياف بالإضافة إلى الفيتامينات، والمعادن وتكون غذاء صحي عند تناولها بشكل معتدل وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

فوائد البطاطا

وجاءت من ضمن التأثيرات التي تحدثها البطاطا في الجسم عند تناولها أنها تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وأيضا تساعد الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا، لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، بالإضافة إلى ذلك فهى تكون صحية لمرضى السكر، حيث تحميهم من التعرض لأي هبوط حاد في مستوى السكر في الدم وفقا لما ذكرته الدكتور ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن».

لم تقتصر الفوائد التي تحتوي عليها البطاطا عند هذا الحد، ولكنها تساعد على ضبط ضغط الدم، كما أنها تعزز من صحة العين، نظرا لأنها تحتوي على مستويات عالية من مادة البيتا كاروتين، وأيضا تقلل من خطر الإصابة بأمراض الضمور البقعي المرتبطة بالتقدم في العمر، وأيضا تساهم في الشعور بالشبع ولديها تأثير إيجابي على صحة البشرة.

وصفات البطاطا المختلفة

توجد وصفات مختلفة لعمل البطاطا، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي منها مهلبية البطاطا والتي يمكن تحضيرها من خلال الخطوات التالية:

بطاطا مسلوقة

لبن

سكر

زبيب

جوز هند

فانيليا

نشا

أصابع البطاطا المشوية

وأيضا من ضمن وصفات البطاطا هى أصابع البطاطا المشوية ومن مكوناتها:

-بطاطا

- ربع كوب زيت زيتون

- ملعقة صغيرة بودرة ثوم

- ملعقة صغيرة بودرة بصل

- ملعقة صغيرة بهارات إيطالية

- ملعقة كبيرة روز ماري

- ملح وفلفل

- ملعقة كبيرة جبنة بارميجان مبشورة

- كاتشب

- مايونيز

- مسطردة