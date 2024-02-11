جدول مواعيد سيارات خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط

أعلنت محافظة دمياط برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن جدول مواعيد تواجد سيارات خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى 2 مساء يوميا، حسب خطة توزيع السيارات، ونشرت أرقام كل سيارة للتواصل معها في أي وقت.

جدول سيارات خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط جدول تواجد سيارات خدمة العملاء للحصول علي خدماتها وفقا للجدول التالي:

مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

الأحد 11 فبراير: عزب البرج المثلث وكفر البطيخ ميدان الجمعية.

الاثنين 12 فبراير: عزبة البرج المثلث وكفر البطيخ ميدان الجمعية.

الثلاثاء 13 فبراير: عزبة البرج وكفر البطيخ اللضامين.

الأربعاء 14 فبراير: دمياط ميدان الشهابية زكفر البطيخ اللضامين.

الخميس 15 فبراير: دمياط ميدان الساعة وميدان باب الحرس.

أرقام التواصل مع سيارات خدمة العملاء

ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أرقام التواصل مع سيارات (أ)، وهي 01026011599 التواصل مع سيارات (ب) 01066911322