كاتبة صحفية: المرأة نصف المجتمع.. تمكينها يقضي على 50% من البطالة في مصر

قالت الكاتبة الصحفيّة، سماح حسن، إنّ ملف تمكين المرأة اقتصاديًا أصبح فعليًا من أشد اهتمامات قطاعات الدولة كليًا، وأنّ استراتيجية 2030 تهدف إلى حل كل المشاكل والمعوقات، التي تواجه المرأة في مجال العمل، لكي يكون لها مساحة واختيارات متعددة في سوق العمل.

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

أشارت «حسن» خلال استضافتها ببرنامج «نون القمة»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية سمر الزهيري، إلى أنّ الدولة تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ فرص الجنسين، لأن عدم التكافؤ في مجال العمل يؤدي إلى اتساع الفجوة الاقتصادية بشكل كبير.

وأضافت الكاتبة الصحفيّة، أن الدولة في الوقت الحالي تعمل على التثقيف المالي، موضحةً أنّ التثقيف المالي عبارة عن عدة تدريبات للسيدات في مختلف محافظات الجمهورية، لجعل لهن رؤية مختلفة عند بدء مشروع خاص بهن، موضحةً أنه يجب بدء المشروع مع معرفتهن لدراسة الجدوى أو الأرباح التي سيتم تحقيقها.

تمكين المرأة اقتصاديًا

وتابعت: «تمكين المرأة اقتصاديًا أصبح ضرورة، وليس رفاهية في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، فعند تمكين المرأة أصبح من السهل القضاء على 50% من البطالة في المجتمع المصري، وذلك لأن المرأة هي نصف المجتمع».