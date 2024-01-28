رسميا.. رفع سن المعاش لمواليد هذه السنة وبدء العد التنازلي للتنفيذ

مفاجأة جديدة تنتظر الموظفين من مواليد 1971 وما بعدها، وفقا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بخصوص رفع سن المعاش.

رفع سن المعاش

قال المحامي إيهاب الزياتي، إنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد فإن الموظفين الذين سيخرجون إلى المعاشات سيتغير سن خروجهم من الـ 60 عاما إلى أعلى حتى يصل إلى سن 5 سنوات بعد الستين، على أن يبدأ تطبيق رفع سن المعاش بدءا من عام 2032 ما يعني أنه قد بدأ العد التنازلي للتطبيق الذي لا يفصلنا عنه سوى نحو 7 سنوات، ومن المقرر أن يخرج إلى المعاش في 1يوليو 2032 الموظف على سن 61 عاما، ويخرج إلى المعاش في 1يوليو 2034 الموظف على سن 62 عاما، ويخرج إلى المعاش في 1يوليو 2036 الموظف على سن 63 عاما، ويخرج إلى المعاش في 1يوليو 2038 الموظف على سن 64 عاما، ويخرج إلى المعاش في 1يوليو 2040 الموظف على سن 65 عاما.

قيمة المعاش

وأوضح الزياتي في تصريح لـ «الوطن»، أنه في حال التحاق مستحق المعاش بأي عمل يحصل منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه يصبح غير مستحق للمعاش، وكذلك حال مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة، ويعود له حق صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتركه هذه المهنة وفقا المادة القانون 79 لسنة 1975.

وذلك استجابة لخبراء منظمة العمل الدولية والبنك الدولى بضرورة رفع سن المعاش لتخفيف العبء على الخزانة العامة، حيث من المقرر أن يؤدي تغير سن المعاش لتخفيض نسب الاشتراكات بالتأمينات وزيادة معدل الاحتياطى إلى 15.5 ضعف النفقات السنوية فى 2080 ويؤدى ذلك لاختفاء عجز التدفقات النقدية وفقا لمصادر حكومية ذات صلة.