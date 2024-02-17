«WATCH IT» تطرح برومو «بيت الرفاعي»: صراع على الميراث ورحلة في عالم تجارة الآثار

«من سنين أبويا الله يرحمه بدأها من تحت وعمل البيت والعيلة دي»، بهذه الجملة بدأ أحمد فؤاد سليم البرومو التشويقي الأول لمسلسل «بيت الرفاعي»، وذلك وهو يجتمع بعائلته، وهم أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وتامر نبيل.

أحداث برومو مسلسل بيت الرفاعي:

وتضمنت أحداث البرومو الذي طرحته منصة «WATCH IT» حالة من الصراع الكبير بين أبطال العمل بسبب الورث، بينما يتعرض أحمد فؤاد سليم للقتل.

وظهرت العديد من مشاهد الأكشن، خلال الفيديو الذي شاركه الفنان أمير كرارة، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

مسلسل «بيت الرفاعي» تدور أحداثه في إطار تشويقي يحكي عن بيت الرفاعي، وهو بيت المعلم محمود الرفاعي، ذلك الرجل الثري والمعروف بالخير والحب من جميع أهالي نزلة السمان، لكنه في حقيقة الأمر تاجر آثار، وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.