مفاجأة رمضان.. حمو بيكا مقدم برامج مع سارة خليفة

يخوض مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا تجربة جديدة عليه، ويجلس على كرسي المذيع لأول مرة، من خلال تقديمه برنامجًا تلفزيونيًا على إحدى القنوات الفضائية في الموسم الرمضاني المقبل، ويشارك في تقديمه معه سارة خليفة، تحت عنوان «سارة وبيكا».

تفاصيل برنامج حمو بيكا:

يتضمن البرنامج فقرات متنوعة، لكنه يعتمد في طابعه الأصلي على الكوميديا، من خلال استضافة العديد من المشاهير من مختلف المجالات، سواء من التمثيل أو الغناء أو الشخصيات المشهورة، ويتم محاورتهم بشكل كوميدي خفيف.

آخر أعمال حمو بيكا:

كان حمو بيكا قد طرح مؤخرًا أغنية لدعم فلسطين، بعنوان «فداكي يافلسطين»، وتبرع بكافة أرباحها لصالح أهالي غزة، مشددًا على أن الفن رسالة بالنسبة له، وهو واجب على كل فنان ومواطن أن يقوم بتوصيل صوته للعالم ورفضه للقمع الذي يتعرض له الفلسطينيون.