سوق السمك بالغردقة يجذب السياح والمصريين.. اعرف أشهر الأنواع والفوائد

تشتهر أسواق الغردقة بأفضل أنواع الأسماك، إذ يتعدى عددها 50 نوعًا، وتلقى إقبالا كبيرا من المصريين والأجانب نظرا لفوائدها العديدة، ويأتي في مقدمة أشهر الأنواع بسوق السمك، «السلطان إبراهيم» و«الملكة شريفة» و«الملك ناجل» و«أبو ربيع» و«شريفة» و«أم عطية» و«صافيناز».

أشهر أسماك الغردقة

قال أحد بائعي السمك في الغردقة، لـ«الوطن»، إن سوق السمك بالغردقة يضم حوالي 50 نوعًا من أفضل أنواع أسماك البحر الأحمر، أشهرها السلطان إبراهيم والملكة شريفة والملك ناجل وأبو ربيع وشريفة وأم عطية وصافيناز وسردينة والبياض والشعور والمرجان والحريد والسجان والعنبر.

ولفت إلى أن أفضل أنواع الأسماك، والتي عليها زيادة في الطلب هي «شريفة» و«ناجل» و«المرجان» و«الشعور»، وذلك لطعمها الرائع وطريقة الطهي، إذ يجرى عملها بأكثر من طريقة وهي «مقلي ومشوي وشوربة وسنجاري وفرن وفيليه وطاجن».

وأشار الدكتور أحمد شوقي، خبير تغذية في البحر الأحمر، إلى أن هذه الأنواع من أسماك الغردقة تحظى بإقبال كبير، وذلك لطعمها الرائع وفوائدها العديدة خاصة أنها تطهى بأكثر من طريقة صحية.

وتابع: بالإضافة إلى فوائدها الصحية إذ تؤدي إلى خفض مستوى الدهون والكوليسترول ومفيدة جدًا لتقوية العظام، كما أنها غنية بالعديد من الفسفور والكالسيوم والفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على صحة الإنسان.

سوق السمك بالغردقة

يذكر أن سوق حلقة أسماك الغردقة هو سوق نموذجي وأحد أكبر أسواق السمك في محافظة البحر الأحمر، والمقام على مساحة 6370 مترا، ويضم عددًا من المحلات ومصنع الثلج وكافيتريا ومطعم، ويشهد توافد مئات من الزائرين من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة إذ أصبح مزارا سياحيا شهيرا يرتاده السياح من خلال برامج شركات السياحة.