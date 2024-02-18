أغرب أنواع الأفاعي في العالم.. «الرموش» كلمة السر

العديد من الأشخاص، قد يدركون أن الأفاعي هي نوع واحد فقط، وتختلف أشكالها وأحجامها من واحدة لأخرى، إلا أن هناك الآلاف منها بمختلف المسميات والأشكال والألوان، ونستعرض أغرب أنواع الأفاعي والتي أطلق عليها «أفعى الرمش».

أفعى الرمش

تشتهر أفعى الرمش بأنها متعددة الألوان، ومختلفة المظهر التي قد تشبه في بعض الأحيان ألوان قوس قزح، وفق ما نشره الموقع الرسمي لـ«ناشيونال جيوغرافيك»، وتُعد أفعى الرمش أو الرموش ذات مسميات مختلفة، لكن جميعها تحمل اسم الرمش، تتميز بـ«رموشها» الجميلة والجذابة، كما أنها معروفة بالعدوان والضربات السريعة.

هناك 5 مجموعات متميزة وراثيًا من أفعى الرمش، ومن خلالها يمكن أن تساعد العلماء على فهم التهديدات التي تواجهها بشكل أفضل، لكن هناك نوعا واحدا من أفاعي الرموش، قادرا على التغلب على هذا التهديد، يوجد في أمريكا الجنوبية.

الفرق بين أفعى الرمش والثعابين

أما الفرق بين الثعابين وأفعى الرمش، كلاهما سام لكن أفعى الرمش سامة للغاية وإيجاد علاج لها قد يكون من الصعب الحصول عليه، وذلك ما يجعلها قادرة على قتل البشر والثدييات الكبيرة، بينما ألوانها الزاهية تساعدها على التمويه في الشجيرات والتوت والفواكه.