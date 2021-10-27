تعرف على حقيقة ظهور أفاعي في مدرسة بالساحل بشبرا (صور)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن ظهور أفاعي بمدرسة عثمان بن عفان، التابعة لإدارة الساحل التعليمية بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من انطلاق الدراسة في جميع المدارس وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم الفصول التعليمية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية، بالإضافة إلى الحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب طبقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان.

أول تعليق مدرسة عثمان بن عفان التجريبية لغات على وجود ثعابين بإحدى فصولها التعليمية

وقال ياسر أنس، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، إنه تم التواصل مع المدرسة فور تداول أنباء ظهور الثعابين، مؤكدًا أنه لا صحة لوجود أي «ثعابين» في إحدى فصول المدرسة، وعلى الرغم من ذلك تم تكثيف أعمال النظافة والتطهير في المدرسة حتى الآن بالتنسيق الكامل مع الحي وعمال الإدارة بحضور مدير عام الإدارة ولجنة من الإدارة التعليمية.

مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: لا يوجد أي ثعابين بمدارس القاهرة

وأضاف «أنس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه توجه للمدرسة برفقة مدير عام الإدارة ولجنة من المديرية، ولم يجدوا أي شيء ومع ذلك تم نظافة المدرسة بالكامل، لافتاً إلى أن المدرسة كثفت إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

وطمأن مدير المديرية، الطلاب وأولياء الأمور بعدم وجود ثعابين، وأن أعمال النظافة في المدرسة مستمرة حتى الآن، موضحًا أن المديرية كثفت من تنسيقها مع جميع الإدارات التعليمية التابعة لها، للوقوف على سير العملية التعليمية وفق كافة التعليمات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد مدير المديرية، أن لجنة الصحة المدرسية بكل مدرسة حريصة على الاطمئنان على صحة وسلامة الطلاب على مدار اليوم الدراسي، مشددًا على جميع الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي والاعتماد فقط على البيانات الرسمية التي يتم الإعلان عنها.