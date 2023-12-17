جدول أسعار أقساط الميكروباص في مبادرة الإحلال.. تبدأ من 6847 جنيها شهريا

كشفت مبادرة إحلال السيارات عن تفاصيل أقساط الميكروباص لمدة 7 سنوات، حيث يبدأ سعر القسط الشهري للميكروباص «كينج لونج» 14 راكبًا من 6847 جنيهًا، إذ تتيح المبادرة للدولة دفع 25% من قيمة السيارة الجديدة الميكروباص، بحد أقصى 65 ألف جنيه كحافز أخضر ودعم من الدولة ولا يتم دفع مقدم للسيارة.

وأوضحت المبادرة أن جدول الأقساط الجديدة، والذي تم تنفيذه بداية من 5 أكتوبر 2023، ينطبق على جميع المتقدمين والمستلمين، كما أن أسعار السيارات الموضحة على الموقع تم احتسابها بعد خصم قيمة الحافز الأخضر من سعر السيارة.

وأكّدت وزارة المالية أنَّ البنك المركزي المصري يقوم بتقديم تسهيلات ائتمانية للمشاركين في مبادرة إحلال السيارات من خلال 31 بنكًا، بسعر فائدة 3% عائد سنوي مقطوع لمدة 7 و10 سنوات.

كما تقدم شركة مصر للتأمين خصمًا يصل إلى 50% من سعر السوق على وثيقة التأمين الشامل على السيارة، ويتم تقديم تغطية تأمينية إضافية مجانية لجميع المشاركين في المبادرة تتمثل في تأمين الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه نتيجة الوفاة في حادث سيارة أو العجز الكلي نتيجة حادث سيارة.

يذكر أنَّ مبادرة إحلال السيارات تنشر مبادرات شركات السيارات المشاركة بتقديم أسعار تنافسية عن سعر السوق، وتسهيلات في خدمات ما بعد البيع، وفي حالة الحصول على السيارة نقدًا يحق للعميل الاستفادة من المزايا التأمينية من خلال التواصل مع شركتي التأمين في مبادرة إحلال السيارات.