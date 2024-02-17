«طريقة مضمونة 100%».. كيف تربح 10 آلاف جنيه شهرياً من البنك الأهلي؟

يقدم البنك الأهلي المصري، عدد كبير من الشهادات والأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع التي تختلف فيما بينها من حيث مُعدل الفائدة ودورية صرف العائد، بالإضافة إلى الحد الأدنى لشراء تلك الشهادات، ومن بين أعلى الشهادات المٌقدمة من البنك الأهلي الشهادة البلاتينية السنوية بعائد 27% سنوي، أو 23.5% شهري.

شهادات البنك الأهلي المصري

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كيفية الحصول على 10 آلاف جنيه شهرياً من البنك الأهلي المصري لمدة عام، بالإضافة إلى قواعد وشروط شراء الشهادة البلاتينية السنوية.

الشهادة البلاتينية السنوية

- تستمر الشهادة لمدة عام واحد فقط.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل العائد على الشهادة: 27% ويصرف سنوياً في نهاية المدة، أو 23.5% شهرياً.

- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات، كما يمكن الاقتراض بضمانها.

كيفية الحصول على 10 آلاف جنيه شهرياً؟

يمكن للمواطنين الحصول على دخل شهري قيمته 10 آلاف و183 جنيها، لمدة 12 شهراً متواصلين، من البنك الأهلي المصري عبر شراء الشهادة البلاتينية السنوية، على سعر العائد الشهري 23.5% بمبلغ قيمته 520 ألف جنيه.