القاهرة الإخبارية: تظاهرات حاشدة حول العالم تطالب بوقف العدوان على غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «تظاهرات حاشدة في عدة عواصم حول العالم تطالب بوقف العدوان على غزة».

وقال التقرير: «تظاهرات حاشدة شهدتها عواصم ومدن عدة حول العالم، تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في شهره الخامس، وحصاده لأرواح 30 ألف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين».

أضاف: «العملية العسكرية المحتملة على رفح الفلسطينية، كانت السبب في خروج تظاهرات رفعت شعارات مناهضة لإسرائيل، وسياستها العنصرية، كما نددت بأفعال جيشها وما يقوم بها من مجازر».

وتابع: «لندن كعاداتها شهدت مظاهرات ومسيرات جابت المدينة المناصرة شعبيا للقضية الفلسطينية منذ الأيام الأولى للعدوان، ورفع المتظاهرون لافتات تحذر من الكارثة التي يمكن أن يتعرض لها آلاف الفلسطينيين النازحين في رفح الفلسطينية، كما جابت المظاهرات محيط السفارة الإسرائيلية».

واختتم: «وفي ألمانيا تظاهر الآلاف في العاصمة برلين، وفي مدينة ميونخ، تضامنا مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إذ شاركت عائلات كثيرة في التظاهرة».