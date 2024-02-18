«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم قبل انتهاء نوة الشمس الصغرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تراجع حدة الاضطرابات الجوية وحالة عدم الاستقرار في الطقس، بعد تراجع تأثير المنخفض الجوي الذي عمل على تكاثر السحب الممطرة الأيام الماضية، متوقّعا تراجع حدّة الأمطار اليوم على عدد من المحافظات، وذلك قبل 48 ساعة على انتهاء نوة الشمس الصغرى.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم، وتشمل المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وتكون أمطار متوسطة ومتفاوتة الشدة أحيانا بنسبة حدوث من 30 حتى 40% تقريبًا، وتمتد الأمطار خفيفة مع تقدم ساعات النهار حتى محافظات مدن القناة وخليج السويس ومناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 19 12

أكتوبر 19 9

بنهــــا 19 12

دمنهور 18 11

وادي النطرون 18 9

كفر الشيخ 18 11

المنصورة 1811

الزقازيق 19 12

شبين الكوم 19 12

طنطا 19 11

دمياط 19 10

بورسعيد 19 11

الإسماعيلية 20 9

السويس 20 10

العريش 19 9

رفح 19 10

رأس سدر 21 9

نخل 19 2

كاترين 15 1-

الطور 21 10

طابا 19 10

شرم الشيخ 24 13

الإسكندرية 18 12

العلمين الجديدة 18 11

مطروح 18 10

السلوم 18 10

سيوة 19 5

رأس غارب 24 13

الغردقة 24 12

سفاجا 24 12

مرسى علم 25 13

شلاتين 26 14

حلايب 23 12

أبو رماد 25 13

رأس حدربة 24 15

الفيوم 20 8

بني سويف 20 7

المنيا 21 5

أسيوط 21 6

سوهاج 22 7

قنا 23 6

الأقصر 24 6

أسوان 24 9

الوادي الجديد 23 5

أبو سمبل 24 8