«سلامة الغذاء»: تنفيذ 94 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في المحافظات

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ7 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 10 إلى 16 فبراير، والذي تضمن العديد من الأنشطة، أبرزها مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببرنامج «سلامة الغذاء» بدولة تونس الشقيقة، والمنظم بالتعاون مع الجامعة الهولندية Wageningen University & research بمشاركة مصر وفلسطين والأردن وليبيا والعراق، والذي استهدف مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بسلامة الغذاء وكذا تعزيز التعاون بين الدول العربية من خلال تفعيل وتطبيق الاتفاقيات الدولية.

زيارات ميدانية لبعض المنشآت

وتضمنت الأنشطة إجراء زيارات ميدانية لبعض المنشآت التي حصلت على اعتمادات دولية للابتكار في الصناعات الغذائية والتي طبقت أهم وأحدث المعايير الدولية لسلامة الغذاء.

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 94 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدراج 2 مصنع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 63 زيارة، وتمّ تسجيل 4 منشآت بالهيئة، وجار إدراج 2 محطة تعبئة بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2972 إذن تصدير لحاصلات زراعية لـ1609 شركات مصدرة.

كما شاركت الهيئة في اجتماع المجلس التصديري والخاص بمناقشة مشروع تسيير الخط السريع للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا.