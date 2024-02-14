«سلامة الغذاء»: تنفيذ 30 ألف حملة رقابية على الأسواق خلال العام الماضي

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق إنجازات كبيرة في جميع مجالات عملها للنهوض بمنظومة سلامة الغذاء في مصر؛ استنادا على أسس علمية مدروسة من قبل أعضاء الهيئة.

حصاد جهود 2023

وكشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تقريرها السنوي لحصاد جهود عام 2023، المتضمن تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية والبرامج الرقابية السنوية للأغذية.

ووصل عدد المأموريات الرقابية الغذائية للهيئة في جميع المحافظات 16 ألفا و233 مأمورية عام 2023، في حين سجلت 13 ألفا و326 مأمورية خلال 2022، وجرى تسجيل 4759 منشأة غذائية لدى الهيئة عام 2023، مقابل 2035 في 2022، وذلك بمعدل نمو 22% و134% على الترتيب.

وأعلن الهوبي، أن الهيئة حسمت 2176 شكوى بنسبة إنجاز 99% من إجمالي 2196 شكوى وبلاغا في 2023، وكانت الشكاوى مقدمة من «البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء - جهاز حماية المستهلك»، بزيادة قدرها 31% مُقارنةً بعام 2022، والذي بلغ إجمالي عدد الشكاوى فيه 1675 شكوى.

وبلغ عدد الحملات التي شنها فريق الشكاوى على الأسواق بجميع محافظات الجمهورية 30 ألفا و353 حملة، في حين تم تنفيذ 11 ألفا و432 حملة عام 2022، بمعدل نمو 166%، وسجلت الهيئة 54 مصنعا و3355 منتجا لمكملات غذائية خلال 2023.

عدد الرسائل الغذائية المصدرة

وأوضح رئيس الهيئة، أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة إلى مختلف الأسواق الخارجية بلغ 202 ألف و500 رسالة بإجمالي 9 ملايين طن لـ 7000 شركة مصدرة عام 2023، مقارنة بعام 2022 الذي وصل عدد الرسائل فيه إلى 141 ألفا و906 رسائل بإجمالي 6.5 مليون طن، بمعدل نمو 43% و39% على الترتيب.

وبلغ حجم الرسائل الواردة 81 ألفا و295 رسالة بإجمالي 19.5 مليون طن لعدد 3110 شركات مستوردة في 2023، مقابل 86 ألفا و352 رسالة بإجمالي 21.7 مليون طن في 2022، بمعدل انخفاض بلغ 6% و10% على التوالي.

دور الهيئة في إنتاج الوجبة المدرسية

واستعرض الهوبي، دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في إنتاج الوجبة المدرسية على مستوى محافظات الجمهورية بداية من فحص المواد الخام ومرورًا بالرقابة والتفتيش على المصانع المنتجة، ووصولا إلى مرحلة النقل التي تتطلب استيفاء شروط السلامة.

وأكد إدراج 23 مخزنا للتغذية المدرسية بالهيئة، وتمت الموافقة على 78 موقعًا جديدًا «تحت الإنشاء» لمخازن التغذية المدرسية من أصل 166 موقعا تمت معاينتهم خلال عام 2023.