فتح باب اشتراكات النقل العام في القاهرة.. اعرف الموعد والأوراق المطلوبة

أعلنت هيئة النقل العام في القاهرة عن فتح باب الاشتراكات ربع سنوية لكل المواطنين لمدة شهور لاستخدام أتوبيسات النقل العام، وقال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه تم فتح باب الاشتراكات الربع سنوية أمام المواطنين وقيمة الاشتراك 1200 جنيه لاستخدام كل وسائل النقل العام العادية والمكيفة بمختلف الخطوط.

أماكن دفع الاشتراكات

وأشار رئيس هيئة النقل العام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن باب التقديم للاشتراكات مفتوح بداية من 1 مارس المقبل، ويتاح للمواطنين التقديم من خلال مكاتب الاشتراكات، وأماكنها في العباسية والمظلات والعتبة والدراسة والجيزة وجامعة الأزهر، للتيسير على المواطنين في كل مكان بالقاهرة، لافتا إلى أنّ الاشتراكات مخفضة للتيسير على المواطنين ممن يستقلون أتوبيسات النقل العام، إذ أن قيمة الشهر الواحد 400 جنيه يركب فيه كل مواصلات النقل العام.

أوراق التقديم لاشتراكات النقل العام

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة للتقديم في اشتراكات هيئة النقل العام، أوضح أنها تتطلب صورة بطاقة الرقم القومي سارية وعدد 2 صورة شخصية، مؤكدا أن الهيئة تعمل على تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وتقليل زمن التقاطر، وتغطية كل مناطق القاهرة الكبرى.