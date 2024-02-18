محلل سياسي: الشارع الإسرائيلي «متطرف» ويحث حكومته على قتل الفلسطينيين

قال عبد المهدي مطاوع، محلل سياسي، إن شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سيؤدي إلى معاناة إنسانية تتعلق بضخامة أعداد الضحايا من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى تهجير الفلسطينيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك خطورة حول الوصول إلى مسار ينهي هذه الحرب أو حتى الدخول فى مسار سياسي، لأن تعميق الجراح ليس في صالح أي طرف، وسيؤدي إلى عرقلة أي جهود لإيقاف الحرب».

تطرف الشارع الإسرائيلي

وتابع: «استطلاعات الرأي الأخيرة في إسرائيل تؤكد أن الشارع الإسرائيلي الذي يتجه إلى اليمين أكثر من 70% من الشارع، و68% يدعم توسيع الحملة العسكرية في رفح الفلسطينية، رغم عدم خروج الرهائن حتى هذه الحالة، والشارع الإسرائيلي متطرف ومتعطش للدماء، ولديه روح الانتقام ضد الشعب الفلسطيني».