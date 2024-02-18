«اوعى ترميه أو تبيعه».. كنز في زيت الطعام المستعمل يستخدم بوفرة

بعد القلي عدة مرات، يصبح الزيت غير صالح للاستعمال في الطعام، وتلجأ ربات البيوت إلى إلقائه في القمامة، إلا أن هناك طريقة لإعادة تدويره وتحويله إلى صابون، يمكن استخدامه في غسيل الأطباق بديلا عن الجاهز، بحسب الشيف هالة فهمي.

يمكن إعادة تدوير الزيت المستعمل، وتحويله إلى صابون يستخدم في غسيل الأطباق بالمقادير الآتية:

مقادير تحضير الصابون من زيت الطعام المستعمل

3 لترات من الزيت المستعمل.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج صودا أو الكربوناتو.

4 ملعقة كبيرة من الجليسرين.

2 ملعقة كبيرة ريحة ليمون، للقضاء على ريحة الزيت المستعمل.

4 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

8 أكواب من الدقيق، أو إضافة الكمية حسب الاحتياج.

لتر من الماء الدافئ.

نصف لتر من البوطاس.

طريقة تحويل الزيت المستعمل إلى صابون لتنظيف المواعين، بحسب الشيف هالة فهمي:

يمكن تحويل الزيت المستعمل إلى صابون يستخدم في غسيل الأطباق، من خلال عدة خطوات، تبدأ بتصفية زيت الطعام من الشوائب، عن طريق مصفاة ناعمة، للتخلص من أي بقايا طعام موجودة، حتى لو كانت صغيرة.

أما عن الخطوة الثانية فتبدأ بتحضير وعاء كبير الحجم، يوضع فيه المياه الدافئة والبوطاس، وخلطها جيدًا حتى يندمجا مع بعض، ويفضل استخدام معلقة خشبية أو أي أداة، ولابد من التأكد من ذوبان البوطاس «ملح القلي»، وهي أهم خطوة في تحويل الزيت المستعمل إلى صابون، ثم يضاف باقي المكونات وهي عصير الليمون وريحة الليمون والملح والكربونات والتقليب جيدًا.

استخدام الصابون في غسيل الأطباق

وتعد آخر خطوة هي إضافة الجليسرين إلى المكونات، مع التقليب جيدًا حتى تذوب المكونات، وبذلك يعد صابون المواعين السائل جاهزًا للاستخدام، في غسيل الأطباق وتنظيفها جيدًا.