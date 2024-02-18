زراعة 110 أشجار مثمرة في مركزي دير مواس وسمالوط ضمن المبادرة الرئاسية

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، في إطار تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

تنسيق وزراعة الأشجار

من جانبه، قال محمد عبد الغني رئيس مركز ديرمواس، إن الوحدة المحلية تتابع أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة 60 شتلة متنوعة من الأشجار المثمرة بمدخل وطريق قرية دلجا، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للقرية.

ري الأشجار المنزرعة

كما أشار الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط إلى أن الوحدة المحلية قامت بزراعة 50 شتلة مثمرة بالطريق الدائرى من مواصلة ري الأشجار المنزرعة ومتابعة قص وتهذيب الأشجار للحفاظ على الشكل الجمالي للمركز.