محافظ القاهرة يشدد على رؤساء الأحياء بمواجهة مخالفات البناء

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المختصة على مستوى العاصمة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، وإزالة التعديات بصورة فورية، وشدد على استمرار مواصلة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم، لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.

رصد مخالفات البناء

وعقد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، اجتماعا مع مديري الإدارات الهندسية والإسكان والإزالات لتنظيم سير الأعمال المطلوبة وسرعة إنجازها.

ووجه رئيس الحي المهندسين بسرعة رصد مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف من حيث قرار إيقاف الأعمال، وتحرير محضر مخالفة وإخطار المخالفين، وفي حالة عدم التنفيذ يجرى تحرير محضر عدم تنفيذ، والالتزام بدفع الغرامة مع الحرص قدر الإمكان على إيقاف الأعمال المخالفه في المهد.

إزالة مخالفات بناء

وشهد حي المعادى بالقاهرة إزالة مخالفات بناء، واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين، وتأكيد استمرار الحملات، وإنفاذ القانون على أي تجاوزات، حفاظا على المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين على مستوى القاهرة.