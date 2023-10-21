مجلس «أطباء القاهرة» يشيد بقمة القاهرة للسلام.. ويشكل هيئة مكتبه ولجانه

أشاد مجلس نقابة أطباء القاهرة برئاسة الدكتورة شيرين غالب بالموقف الثابت للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورفضه القاطع لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، وما أسفرت عنه قمة القاهرة للسلام، من حشد للرأي العام الدولي ضد التصعيد الاسرائيلي، واستهداف 2.5 مليون مدني أعزل في قطاع غزة.

واستهل مجلس نقابة أطباء القاهرة أولى اجتماعاته، بوقفة احتجاجية بالروب الأبيض، تنديدا باستهداف المستشفيات والطواقم الطبية والمسعفين من جيش الاحتلال.

تشكيل مجلس نقابة أطباء القاهرة الجديد

وبعث المجلس برسالة احتجاج تجاه سياسات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات الإغاثة الدولية، إزاء ردود أفعالها الضعيفة والمنكسرة حيال المذابح التي ترتكب بحق الأطفال والمدنيين العزل فى قطاع غزة.

واختتم مجلس النقابة أعماله، بتشكيل هيئة مكتب النقابة، برئاسة الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة بعد تجديد ثقة الجمعية العمومية للأطباء، وإعادة انتخابها نقيباً لأطباء القاهرة لأربع سنوات قادمة.

وجاء التشكيل الجديد، لمجلس النقابة على النحو التالى:

الدكتور مدحت مرسى ممثل نقابة القاهرة لدى النقابة العامة، والدكتور مينا سمعان وكيل نقابة أطباء القاهرة، والدكتور محمد البرعي أمين عام نقابة أطباء القاهرة، والدكتور جوزيف وحيد الأمين العام المساعد، والدكتور عماد سلطان أمين الصندوق، والدكتور عامر نصر أمين الصندوق المساعد.

وشملت اللجنة العلمية الدكتور هشام فرهود، وكل من الدكتور وليد الطاهر، والدكتور محمد عبد الفتاح، والدكتور صمويل فايز المقررين المساعدين.وفيما يخص زيارة المستشفيات تم اختيار الدكتور محمد عبد الفتاح، والدكتور عبد الوهاب الشرقاوي.

وفيما يخص الشكاوي تم اختيار الدكتور كيرولوس فارس والدكتور چوزيف وحيد، مع اللجنة الاجتماعية.وشملت اللجنه الثقافية الدكتور محمد عبد الفتاح، ولجنة الشباب الدكتورة رشا حسني، والدكتور عبد الوهاب الشرقاوي، ولجنة المنشئات والقيد معا الدكتور احمد الديب والدكتور محمد صبحي.