نائب محافظ القاهرة: زيادة منافذ «المواطن أولا» لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أكد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، ضرورة التوسع وانتشار منافذ ومعارض وتوفير السلع التي يحتاج إليها جميع المواطنين، خاصة السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن، وذلك بأسعار مخفضة، مشيرا إلى مراعاة حجم الطلب، وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كل احتياجات المواطنين من السلع المعروضة.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب المحافظ مع رؤساء الأحياء ومديري إدارة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور عز فرغلي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بحضور محمد شحاتة، مدير المكتب، ومي طلعت مدير المكتب الفني.

مواجهة الممارسات الاحتكارية

وشدد نائب المحافظ على منع الممارسات الاحتكارية، مع الحرص على عدم وجود نواقص في المعروض، والتشديد على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق لضمان ضبط الأسعار، والتوسع في إنشاء منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية ضمن مبادرة «المواطن أولا»، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، خاصة السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

ووجه نائب المحافظ، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لتوفير مواد وسلع غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان.

من ناحية أخرى، تابع نائب المحافظ انتظام العمل ومتابعة موقف ما تم تنفيذه من أعمال الرصف والتطوير طبقاً للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، ونسب الإنجاز من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، لتحقيق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد «فوزي»، على رؤساء الأحياء متابعة أعمال الرصف والتطوير والنظافة ورفع كفاءة الشارع ودهان الأرصفة ومراجعة أعمدة الإنارة، مشدداً على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بصفة مستمرة، ودائمة لمراقبة ضبط الأسعار، ومنع أي تجاوزات والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة، ضمن خطة محافظة القاهرة لحماية المستهلك وضمان وصول الدعم لمستحقيه.