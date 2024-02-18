رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية مجانا في 4 قرى بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
03:20 م | الأحد 18 فبراير 2024
توزيع الملابس بمعرض الأورمان بالغربية

توزيع الملابس بمعرض الأورمان بالغربية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، جمعية الأورمان، في تنظيم معرض لتوزيع ملابس جديدة مجانا على 300 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بقرى قرانشو وحصة آبار وكفر جعفر وكتامة بمركز بسيون.

وأكد أحمد عبدالمتجلي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع مكتب الأورمان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكداً على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

استهداف الأسر الأولى بالرعاية 

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض توزيع الملابس الجديدة من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وأنه حتى الآن تم تنظيم المئات من معارض الملابس في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية، وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

إعادة إعمار المنازل المتهالكة

يذكر، أن توزيع الأورمان للملابس الجديدة يأتي استكمال لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة، من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

اقرأ المزيد:

توزيع شنط الخير على الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة (صور)

أماكن صرف كوبون التموين في المحافظات.. تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية

بدء تجهيز وتعبئة كراتين رمضان 2024 لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

بنك ناصر يعلن دعم الأسر الأولى بالرعاية بـ10 ملايين جنيه بمناسبة شهر رمضان

«الأوقاف»: توزيع 500 طن سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان

توزيع 20 طن مساعدات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في قنا
بقلم رفيق محمد ناصف