مش «إمبراطورية ميم» بس.. 5 مسلسلات هتفكرك بطعم دراما زمان

خلال الأيام الماضيّة عرضت منصة ««WATCH IT» برومو العديد من المسلسلات الرمضانية، التي تعرضت على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة، وخطفت قلوب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها.

كان من ضمن الأعمال المميزة التي ستعرض في الموسم الرمضاني المقبل، مسلسل إمبراطورية ميم، ومسلسل «كامل العدد 2»، وأيضًا مسلسل المعلم، وغيرها من المسلسلات الرمضانية.

ربط الجمهور مسلسل «إمبراطورية ميم» من بطولة الفنان خالد النبوي بفيلم إمبراطورية ميم، الذي قدمه المخرج حسين كمال من بطولة الفنانة فاتن حمامة عام 1972، فور الإعلان عن برومو المسلسل، إذ أنّ فكرة المسلسل مأخوذة من الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس.

وفي هذا الشأن، قال الناقد الفني عبد الله غلوش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ مسلسل إمبراطورية ميم، أحداثه متشابه مع أحداث الفيلم.

مسلسل المعلم

وتابع «غلوش» أنه بجانب مسلسل إمبراطورية ميم، هناك مسلسلات أخرى تتشابه أحداثها مع الأفلام المصرية السابقة، منها مسلسل «المعلم» وهو من بطولة الفنان مصطفى شعبان والفنانة هاجر، التي تجسد دور معلمة في سوق السمك، وتدخل في صراعات مع التجار بالسوق، فهو يشبه فيلم شادر السمك من بطولة الفنان أحمد زكي، والفنانة نبيلة عبيد، وجرى إنتاجه عام 1986.

مسلسل صيد العقاب

مسلسل صيد العقاب الذي يكون من بطولة الفنانة غادة عادل هو يكون عبارة عن ميكس بين فيلمي، غرام الأفاعي من بطولة الفنانة ليلى علوي وهشام عبدالحميد، وفيلم عصر القوة من بطولة الفنانة نادية الجندي والفنان عبدالله غيث، وتدور أحداثه حول الصراع الدائر بين عائلتي «الفيومي»، و«المرسي».

أمّا مسلسل «كامل العدد 2» الذي يكون من بطولة النجمين دينا الشربيني وشريف سلامة، فهو قصته تكون مشابهة لفيلم «عالم عيال عيال» من بطولة الفنان الراحل رشدي أباظة، والفنانة سهير رمزي، وتدور أحداثه حول قصة حب بين المهندس الأرمل حلمي عبدالقادر، الذي يعمل في مجال البِترول ولديه ثمانية أبناء من زوجته الراحلة، وبين الأرملة الشابة سامية والأم لستة أطفال ويتزوج الثنائي، أمّا مسلسل «أشغال شاقة» من بطولة الفنان هشام ماجد وهو مسلسل كوميدي، فيشبه فيلم صباح الخير يا زوجتي، من بطولة الفنان صلاح ذو الفقار، والفنانة نيللي.