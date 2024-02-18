من فضلك لا تجلس هنا.. رسالة تحذيرية لزبائن كافيه مرسوم بالأبيض والأسود

منذ أنّ تطأ قدماك المكان، تشعر للوهلة الأولى وكأنك في حقبة زمنية أخرى، لن تفرق بين الواقع والخيال في ذلك المقهى، الألوان موحدة أبيض وأسود وكأنك داخل مجلة «كوميك»، ربما الشيء المختلف هو أصناف الحلوى والمشروبات التي تعيدك إلى عالم الواقع، ففي كافيه «جريم» مرحبًا بك في أرض الكاريكاتير.

في مدينة سيول بكوريا الجنوبية، يحتار الزبائن عند دخولهم مقهى «يونام دونج» الشهير أيضًا باسم «جريم»، هل هم في وهم بصري أم كتاب فكاهي؟، كل شيء داخل ذلك المكان الغريب بدءًا من الديكور وحتى الأثاث والأواني الفخارية يتميز بجمالية كرتونية مخططة بالأبيض والأسود.، على نحو يشعر البعض بأنهم داخل رسوم متحركة.

يحكي « ج.س. كان لي» صاحب المقهى، أنه أختار تصميمه بذلك الشكل المميز والفريد، بسبب حبه لمسلسل الرسوم المتحركة الكوري «W - Two Worlds»، فكل شيء مستوحى منه، إذ يمكن لشخصيات العمل الدرامي الدخول إلى عالم خيالي يدعى «ويبتون»، لذا أختار «لي» أنّ تكون تصميمات الكافيه المعروف أيضا باسم «مقهى الرسم»، على شكل كتاب قصص كرتونية، بحسب حديثه لصحيفة «إكسبرس» البريطانية.

مقهى الرسم الذي يقع في أحد الأحياء الشعبية بالعاصمة الكورية، مزين باللون الأبيض مع صبغة سوداء تشبه القلم الرصاص، مما يمنح الزائرين انطباعًا مميزًا بأنهم داخل عالم كرتوني خيالي، وتُقدم الحلوى والمشروبات في أطباق ملونة بألوان الباستيل مما يجعل الشخص أكثر اندماجًا مع المكان: «المكان مستوحى من مسلسل كوري يدور حول رجل عالق بين الحياة الواقعية ورسومات الكرتون، لذا قررت تصميمه في هذا الإطار كي أمنح الزبائن تجربة مختلفة»، وفق لـ«لي».

يضع صاحب المكان، لافتة تحذير للزائرين بأنّ ينتبهوا عند السير داخل المقهى كي لا تختلط عليهم الرسومات الخيالية بالأماكن الواقعية، ويقدم الكافيه الشهير، القهوة والمعجنات والعصائر الغنية المزخرفة بعملات الشوكولاتة ثنائية الأبعاد، على نحو يمنح الزوار تجربة رائعة.