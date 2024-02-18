ميناء الإسكندرية يحقق أعلى معدلات حركة في تاريخه بواقع 4701 سفينة

نجحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال العام الماضي، في تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات تردد السفن، بواقع 4701 سفينة، بالمقارنة بعدد 3941 سفينة لعام 2022 بنسبة زيادة 19.3%، بإجمالي 760 سفينة إضافية.

زيادة السفن السياحية في ميناء الإسكندرية

أوضح ميناء الإسكندرية، في بيان، أنّ سفن السياحة تصدّرت طليعة السفن التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2023، بنسبة زيادة 91% عن عام 2022، إذ تم استقبال 44 سفينة خلال 2023، بالمقارنة بعدد 23 سفينة في العام السابق.

شهدت معدلات تردد سفن الحاويات، ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2023 بنسبة زيادة 31.8% عن عام 2022، إذ جرى استقبال 1676 سفينة خلال 2023، بالمقارنة بعدد 1272 سفينة في العام السابق.

ارتفاع معدل سفن البضائع في الإسكندرية

ارتفعت معدلات تردد سفن البضائع العامة بشكل كبير، خلال عام 2023 بنسبة زيادة 30.2% عن عام 2022، إذ جرى استقبال 1520 سفينة خلال 2023 بالمقارنة بعدد 1167 سفينة في العام السابق.

وجاءت سفن الصب الجاف في المرتبة الرابعة، بين أنواع السفن التي شهدت تزايدًا ملحوظًا خلال عام 2023، بالمقارنة بعام 2022 بنسبة زيادة بلغت 6.8%، تليها سفن الصب السائل والتي بلغت نسبة زيادتها 0.7% تقريبًا عن العام السابق.

زيادة في كميات تداول البضائع داخل ميناء الإسكندرية

وفي سياق متصل، جرى تحقيق زيادة كبيرة في كميات تداول البضائع العامة، إذ بلغ إجمالي المتداول خلال عام 2023 حوالي 7.3 مليون طن، بالمقارنة بحجم تداول البضائع العامة في عام 2022، والبالغ 5.8 مليون طن بنسبة زيادة 26%.

جرى تحقيق زيادة كبيرة في أعداد الحاويات، إذ بلغ إجمالي عدد الحاويات المتداولة خلال عام 2023 حوالي 1.7 مليون حاوية مكافئة، مقارنةً بعدد الحاويات المكافئة في عام 2022، والبالغ عددها 1.5مليون طن بنسبة زيادة 12%، من بينها حركة الحاويات الترانزيت، التي شهدت أيضًا تزايدًا غير مسبوقًا خلال عام 2023.

وقد تم تحقيق زيادة في كميات تداول بضائع الصب السائل إذ بلغ إجمالي المتداول خلال عام 2023، حوالي 4.9 مليون طن، بالمقارنة بحجم تداول الصب السائل في عام 2022، والبالغ 4.7 مليون طن بنسبة زيادة 5%.