انخفاض أسعار 4 سلع أساسية في الأسواق اليوم

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية اليوم وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ انخفضت أسعار الأرز المعبأ اليوم الأحد في الأسواق بواقع 1.5 جنيه للكيلوجرام، حتى بات سعره ما بين 30 لـ 32 جنيها حسب النوع والجودة والمنطقة المباع فيها بنسبة انخفاض تصل لـ2.92%.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار السلع الغذائية المخفضة:

انخفاض أسعار الفول المعبأ في الأسواق

انخفض سعر الفول المعبأ ليسجل نحو 58.82 جنيه للكيلوجرام، بنسبة تراجع تصل لـ2.86% حسب النوع والمنطقة المباع فيها.

وتراجع سعر الفول المعبأ المجروش ليسجل نحو 59.17 جنيه بنسبة انخفاض تصل لـ6.73% حسب النوع والمنطقة المباع فيها.

انخفاض سعر كرتونة البيض البلدي

وانخفض سعر كرتونة البيض البلدي؛ إذ سجلت نحو 164 جنيها بواقع 5.32 جنيه في الكرتونة، بنسبة انخفاض تصل لـ3.14% حسب المنطقة المباع فيها.

انخفاض سعر عبوة الشاي

وتراجع سعر عبوة الشاي الكيلوجرام ليصل سعرها نحو 249.75 جنيها بواقع 8.28 جنيه في العبوة، بنسبة انخفاض تصل لـ3.21% حسب المنطقة المباع فيها.

انخفاض سعر زجاجة زيت عباد الشمس

وانخفض سعر زجاجة زيت عباد الشمس ليصل إلى نحو 97.69 جنيه في اللتر بواقع 9.68 جنيه في الزجاجة، بنسبة انخفاض تصل لـ 9.2% بحسب الصنف والمنطقة المباع فيها.