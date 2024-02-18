حل سريع لإزالة الوبر من الملابس.. منتج داخل مطبخك

إن التصاق الوبر من الملابس، يُعد من أكثر المشكلات المؤرقة لربات البيوت، واللاتي يعانين في إيجاد حلول لإزالتها بسهولة، وتحديدا الملابس الشتوية الثقيلة، التي تلتقط الوبر بسهولة فائقة، ومن ضمنها شعر الحيوانات الأليفة التي يتم تربيتها داخل البيوت.

إذا كان الوبر ملتصقا بملابسك أو بملابس أطفالك، فإن هناك منتجا سحريا موجودا داخل مطبخك، يمكنه بسهولة وبخطوة واحدة حل تلك الأزمة، وإزالة الوبر بسهولة من على الملابس، وفقا لموقع «Quora».

طريقة سهلة لإزالة الوبر من الملابس

يتساءل الكثيرون عن كيفية إزالة الوبر من الملابس دون الاضطرار لنزع كل شعرة بيدك، الحل هنا سيكون من خلال أسفنجة الأطباق داخل مطبخك، أو من خلال منشفة مبللة، والتي يمكنها أن تزيل الوبر من على الملابس بسهولة.

استخدام منشفة مبللة أو إسفنجة المطبخ سوف يكون الحل السحري لإزالة الوبر من على الملابس، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- الإسفنجة بالماء

2- اعصرها للتخلص من الرطوبة الزائدة.

3- افرك الجانب الخشن من الإسفنجة بلطف على القماش الذي يحتوي على الوبر.

4- اجعل حركة الأسفنجة للأسفل، واعمل في أجزاء صغيرة في كل مرة.

ومن أجل تجنب التصاق الوبر بالملابس من البداية هناك العديد من الحيل التي تحمي الملابس، وتحديدا الأقمشة الاصطناعية التي تمثل مغناطيس للوبر.

كيفية حماية الملابس من التصاق الوبر

يمكن تقليل نسبة التصاق الوبر بـ الملابس من خلال الخطوات التالية:

1- غسل الملابس مقلوبة

2- إضافة الخل الأبيض إلى دورة الغسيل

3- إضافة منعم الأقمشة للمساعدة على إرخاء ألياف الملابس.