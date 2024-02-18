«نشارة المحبة».. تفاصيل فيلم منى زكي المؤجل منذ 7 سنوات بسبب الرقابة

كشفت المخرجة هالة خليل، عن مشروعها السينمائي الجديد بعنوان «نشارة المحبة»، وهو من بطولة النجمة منى زكي، والذي بدأت في تحضيراته منذ عام 2017 وحصلت على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية بشأنه.

تفاصيل فيلم منى زكي الجديد

وأضافت «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها حين بدأت في تصويره واجهت عراقيل بالرقابة على المصنفات الفنية، وجرى الاعتراض على شخصية البطلة التي تجسدها الفنانة منى زكي والتي تقدم دور فتاة مسيحية، موضحة أنها قامت بتنفيذ ملاحظات الرقابة الجديدة وحصلت على موافقة من الدكتور سعد الدين الهلالي بالأزهر الشريف بتفاصيل العمل والذي أشاد بالسيناريو، ولكن توقف تصوير الفيلم في انتظار موافقة جديدة من الرقابة.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة مني زكي، إياد نصار، وجار اختيار باقي أبطاله، وهو من تأليف وإخراج هالة خليل، والذي كان آخر أعمالها مسلسل «بالحجم العائلي» وهو من بطولة النجم يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، ندى موسي، أحمد مجدي وآخرين.

وتنافس منى زكي بدور العرض السينمائية حاليًا بفيلم «رحلة 404»، والذي نجح في تحقيق إيرادات مرتفعة بدور العرض فور طرحه، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.