أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد 18-2-2024 للمستهلك

شهدت أسعار الأرز الشعير، اليوم الأحد 18-2-2024، استقرارا ملحوظا في الأسواق والمنافذ، وفي ظل التساؤلات الكثيرة من قبل المواطنين عن السعر الخاص بكيلو الأرز، وتطمئن شعبة الأرز المواطنين بحالة توافر الأرز الأبيض في رمضان مع استقرار سعره.

وتعمل الحكومة المصرية على إنشاء مجموعة كبيرة من المنافذ والمعارض في جميع المحافظات، وذلك من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين بسعر بسيط، حيث سجل سعر الأرز الشعير الرفيع الحبة ما بين 18 ألفا إلى 18 ألفا و500 جنيه جنيه للطن الواحد، وسجل سعر الأرز الشعير العريض الحبة اليوم ما بين 19 ألفا إلى 19 ألفا و500 جنيه، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أسعار الأرز الشعير والأبيض المعبأ في الأسواق.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، إن الأسواق الفترة المقبلة، وخلال شهر رمضان ستشاهد استقرارا في الأرز، وأشار إلى أن مصر تنتج 6 ملايين طن شعير تكفي الاستهلاك المحلي بالكامل، في تصريح لـ«الوطن»، والذي يبلغ 3.6 مليون طن وأن الأرز ما زال كما هو منذ فترة وجاء سعره على النحو التالي:

سعر الأرز الشعير الرفيع الحبة يتراوح ما بين 18 إلي 18 ألف و500 جنيه للطن.

سعر الأرز الشعير العريض الحبة يتراوح بين 19 إلي 19 ألف و500 جنيه للطن.

سعر الأرز الأبيض المعبأ اليوم

سجل سعر الأرز الأبيض الرفيع الحبة نحو 26 جنيها إلى 27.5 جنيه للكيلو في المضارب، ليصل للمستهلك بسعر 30 جنيها في الأسواق.

سجل سعر الأرز الأبيض المعبأ العريض الحبة نحو 29 إلى 31 جنيها للكيلو في المضارب، ليصل للمستهلك بسعر 35 جنيها في الأسواق.