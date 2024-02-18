تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان 2024.. بشرى سارة بالمواعيد

يترقب ملايين المواطنين بمختلف المحافظات قرارات مجلس الوزاء المصري بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان 2024، ومواعيد تطبيقها خلال الشهر الكريم من عدمه، وهو ما أكدته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال منشورها لشركات القطاعات الـ9 الموزعة بمختلف المحافظات، والتي أكدت فيها بعدم تطبيق برنامج تخفيف الأحمال خلال الشهر ليلاً، وأن التطبيق سيكون خلال فترة النهار فقط.

تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان 2024

وأوضحت المصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان 2024 سيكون يومياً في الفترة من الساعة 11 صباحًا والساعة الخامسة كحد اقصى، أي لكل منطقة ساعة واحدة فقط، لافتة إلى استثناء فترة وقت صلاة الجمعة من جدول تخيف الأحمال بمختلف المحافظات، منوهة إلى أنه بالليل لن يتم تخفيف أحمال انقطاع الكهرباء.

الكهرباء

وتابعت المصار أنه يجب على المواطنين عدم الانسياق خلف مروجي الشائعات حول مواعيد انقطاع الكهرباء في مصر وأنه لا زيادة في مواعيد تخفيف الأحمال عن المواعيد المعلنة من قبل وأن هناك جدولًا وخريطة زمنية يتم الالتزام بها.