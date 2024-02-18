هل يمكن للأطعمة الحارة أن تسبب الوفاة؟.. خبير تغذية يجيب

إذا سبق لك أن قطعت الفلفل بيديك ثم لمست عينيك دون قصد، فأنت تعلم أن التعامل مع الطعام الحار قد يكون مؤلما، يمكن أن يستمر هذا الألم الحارق فترة طويلة، وبعد محاولة تهدئة هذا الوجع بالماء يختفي في النهاية، وهنا قد يخطر ببالك سؤال محير، إذا كان مجرد لمس الفلفل فقط يسبب هذا الألم، فهل أكله يمكن أن يتسبب في مخاطر أكبر لنا؟

راود العديد من الناس سؤال محير، وهو هل يؤدي تناول الشطة والمأكولات الحارة أن يسبب في وفاة الإنسان، وهو ما كشفه دكتور رامي صلاح الدين، خبير التغذية، لـ«الوطن».

ووفقا لـ«صلاح الدين»، فإن ذلك ممكنا، لكن ليس بشكل مباشر، فأجسادنا لن تسمح بذلك بسهولة، فإذا كانت الكمية معقولة ولا يعاني الشخص من أمراض مثل القرحة أو مشاكل في الجهاز الهضمي، فوقتها لا تشكل الأطعمة الحارة ضررا على الصحة.

وكشف الدكتور «صلاح الدين»، إن الأطعمة الحارة يمكن أن تسبب القرحة في المعدة، وذلك إذا تم أكل كميات كبيرة منها، وأوضح أن الكمية المناسبة من الفلفل فلفلتان فقط في اليوم.

يحصل الفلفل على حرارته من مادة زيتية تسمى الكابسيسين، فكلما زادت كميتها اشتدت حرارة الفلفل، وبحسب موقع «cleveland clinic»، فإن الأشخاص الأكثر تحملا لسخونة الفلفل، قد ولدوا مع عدد أقل لمستقبلات الكابسين، ما يمنحهم قدرة أكبر من غيرهم على تحمل المأكولات الحارة.