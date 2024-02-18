بعائد مرتفع يصل إلى 75%.. أعلى 5 شهادات ادخار في مصر حتى الآن

تحرص البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، على تقديم مجموعة منوعة من المنتجات البنكية، من بين هذه المنتجات شهادات الادخار ذات العائد المرتفع.

شهادات البنك الأهلي وبنك مصر

وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر، قد طرحا شهادات ادخار ذات العائد المرتفع، مع بداية العام الجديد، بعائد 27% يصرف سنويًا، أو 23.5% يصرف بشكل شهري، ثم طرح بنك التنمية الصناعية خلال الأيام الماضية شهادة 30%.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أعلى 5 شهادات ادخار في مصر حتى الآن.

شهادة بنك التنمية الصناعية

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 250 ألف جنيه مصري، ومضاعفات 1000 جنيه.

- مدة الشهادة: من يوم واحد حتى 300 يوم.

- العائد على الشهادة: 30%.

دورية صرف العائد: يصرف العائد بنهاية المدة.

- يبدأ احتساب العائد من نفس يوم عمل طلب العميل.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

- مدة الشهادة: سنة.

- العائد على الشهادة: 27% يصرف نهاية المدة و23.5% يرصف شهريًا.

شهادة طلعت حرب من بنك مصر

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

- مدة الشهادة: سنة.

- العائد على الشهادة: 27% يصرف نهاية المدة و23.5% يرصف شهريًا.

شهادة بريميوم من البنك التجاري الدولي CIB

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 5 ملايين جنيه.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- العائد على الشهادة: 22%

- دورية صرف العائد: يصرف شهريًا.

الشهادة الثلاثية بعائد تراكمي من الأهلي الكويتي

- الحد الأدنى للشراء أول مرة: 1000 جنيه.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- العائد على الشهادة: 75%

دورية صرف العائد: يصرف في نهاية المدة.