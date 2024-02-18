أمين الفتوى يوضح كفارة عدم القدرة على صوم رمضان

رداً على استفسار متصلة، حول حكم الشرع في مسألة عدم القدرة على قضاء أيام صوم أفطرتها لأسباب طبية، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أنَّه في هذه الحالة عليها كفارة بدلاً من قضاء هذه الأيام صائمة.

وأضاف «فخر»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه عند عدم القدرة نهائياً على الصوم لأسباب طبية، مثل أن يقرر الطبيب المختص منع المريض عن الصيام لتوقع ضرر قد يحدث، فهنا على المريض الكفارة، وهي إخراج طعام مسكين عن كل يوم يفطره.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «يمكن للسائلة صوم هذه الأيام التي فاتتها قبل دخول شهر رمضان، سواء لعذر نسائي أو لأن مرض منعها، ولو لم يكن هناك مقدرة على الصوم فعليها في هذه الحالة إطعام مسكين عن كل يوم».