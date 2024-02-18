حساب جاري بعائد يومي يصل إلى 13%.. أعرف الخطوات وأبرز المزايا

خدمات عدة دائما ما يقدمها البنك الأهلي المصري، لعملائه وكان من أبرزها حساب جارٍ بعائد يومي يجري فتحه من خلال فتح حساب الأهلي اليومي بالجنيه المصري، ومن خلاله سيستفيد صاحب الحساب بالعائد الجاري اليومي له حال استخدم تلك الخدمة التي قدمها البنك.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة الخاصة بكل ما يتعلق بحساب الأهلي اليومي.

معلومات عن حساب جاري بعائد يومي

يتم فتح حساب جاري بعائد يومي بعملة الجنيه المصري، حيث يصل نسبة العائد اليومي المتوقع منه لـ13% سنويا، وتم إتاحة ذلك الأمر، فيما يخص الحساب التابع للأفراد أو للشركات وبشكل مجاني.

كيفية احتساب العائد

وبحسب ما أعلنه البنك الأهلي المصري، فإن الحد الأدنى لفتح الحساب يكون بمبلغ 500 ألف جنيه مصري، كما يتم احتساب العائد ضمن رصيد الإغلاق اليومي للبنك.

كيفية فتح حساب جاري بعائد يومي

يمكن للعميل فتح الحساب الخاص بالبنك الأهلي اليومي «حساب جاري» عبر إحدى الطرق الآتية:

- زيارة أقرب فرع لفروع البنك الأهلي المصري بالمحافظات المختلفة.

- يمكن فتحه كذلك عن طريق خدمة الأهلي نت أو الأهلي موبايل.

- يمكن الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك الأهلي المصري واتباع الإرشادات الخاصة بإنشاء الحساب.

مميزات فتح حساب جاري بعائد يومي

بحسب ما أوضحه البنك الأهلي المصري، فإنه البنك يوفر الكثير من المميزات والخصائص من أجل فتح حساب الأهلي اليومي «حساب جاري»، أبرزها:

- يوفر البنك لمستخدمي تلك الخاصية استخراج دفتر للشيكات.

- يمكن للفرد صاحب الحساب إصدار بطاقة بالخصم المباشر.

- يمكن للفرد فتح حساب مشترك.

- لا يوجد مصاريف شهرية حال نزول الرصيد عن الحد الأدنى لفتح الحساب، كما تكون مصاريف فتح الحساب مجانية.