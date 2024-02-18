«The Zone of Interest» يفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي في الـ BAFTA 

انطلق اليوم، حفل توزيع جوائز الـ BAFTA في نستخته الـ 77، والتي تقيمها الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون في قاعة ألبرت الملكية بلندن، والتي شهدت منافسة قوية على جوائز أفضل فيلم وممثل ومخرج مع غياب ترشيح فيلم باربي، والذي طرح العديد من التساؤلات، خاصة مع تحقيقه أعلى الإيرادات بعام 2023.

جائزة فيلم The Zone of Interest

وحصل فيلم The Zone of Interest، للمخرج الإنجليزي جوناثان جليزر على جائزة أفضل فيلم أجنبي ناطق بلغة غير الإنجليزية، بعد فوزه العام الماضي بجائزة لجنة النقاد الدولية «الفيبريسي» من مهرجان كان السينمائي.

أحداث وأبطال الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما الحربية، حول قصة حب بين ضابط نازي وقائدة معسكر أوشفيتز، حيث يسعى قائد معسكر أوشفيتس في بولندا رادولف هوس وزوجته من أجل بناء حياة جديدة بروح جديدة متمثلة في منزل وحديقة بالقرب من منطقة المعسكر.

الفيلم من بطولة كريستيان فريدل، ساندرا هولر، فريا كروتزكام، وآخرين من تأليف وإخراج جوناثان جلازر.