عمر خيرت أولى مفاجآت حفل «الليالي السعودية المصرية» بالأوبرا

تقام حاليا أولى حفلات «الليالي السعودية المصرية»، بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وكذلك عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وبدأ الحفل الفنان ماجد المهندس، الذي قدم مجموعة مميزة من الأغاني، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

ثم صعد الفنان عمرو يوسف على المسرح ليقدم أولى مفآجات حفل «الليالي السعودية المصرية»، قائلا: «سعيد أني بقدم واحد من أهم العازفين في العالم مش في مصر بس.. ودائما كنت بقعد أستمتع بأعماله الموسيقية.. أول مفاجأة معانا النهاردة الموسيقار عمر خيرت».