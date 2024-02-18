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«الكبير كبير بنحبك يا منير» ..الفنانون يهتفون للكينج بحفل «ليالي سعودية مصرية»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:44 م | الأحد 18 فبراير 2024
محمد منير

محمد منير

حرص الفنانون الحاضرون بحفل «ليالي سعودية مصرية»، على دعم الكينج محمد منير، بعد صعوده على المسرح إذ ظهر مصابا بكسر في ذراعه، وإصراره على إحياء الحفل رغم تعبه.

وهتف النجوم الحاضرون لمحمد منير، قائلين: «الكبير كبير بنحبك يا منير»، وسط فرحة كبيرة منه، وحرص على توجيه التحية لهم.

وتقام حاليا أولى حفلات «الليالي السعودية المصرية»، بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

ويشهد الحفل، حضور عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أحمد زاهر، رامي إمام، نادية الجندي، نصر محروس، كريم عبد العزيز، عادل حقي، وفاء عامر، المنتج محمد فوزي، أحمد السبكي، مصطفى البنا، هاني شنودة.

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